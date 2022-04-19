دوت صفارات الإنذار في مدن أوكرانية عدة، ليلة الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء الهجوم الروسي على إقليم دونباس، وسط حديث عن اكتشاف سبعة أماكن "للإعدام" في مدينة إيربين، قرب كييف.
وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بسمع صفارات الإنذار في أغلب المدن الأوكرانية، من ببنها كييف وفينيتسا وجيتومير وأوديسا وخاركيف ودنيبرو وغيرها.
وسمعت دوي انفجارات عنيفة في ميكولاف جنوب أوكرانيا، وقال عمدة المدينة ألكسندر سينكيفيتش إن السلطات تجري تقييما للوضع هناك عقب الانفجارات.
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