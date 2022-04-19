وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بسمع صفارات الإنذار في أغلب المدن الأوكرانية، من ببنها كييف وفينيتسا وجيتومير وأوديسا وخاركيف ودنيبرو وغيرها.

وسمعت دوي انفجارات عنيفة في ميكولاف جنوب أوكرانيا، وقال عمدة المدينة ألكسندر سينكيفيتش إن السلطات تجري تقييما للوضع هناك عقب الانفجارات.