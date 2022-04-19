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صادرات مصر من الفواكه الطازجة ترتفع لـ132 مليون دولار يناير الماضى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:00 ص
صادرات مصر من الفواكه الطازجة ترتفع لـ132 مليون دولار يناير الماضى فواكه طازجة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهدت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة ارتفاعا طفيفا مع بداية عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة نحو 132.6 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 123.8 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.1%.

وجاءت صادرات الفواكه الطازجة ضمن قائمة السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية في شهر يناير الماضي، والتي كان على رأسها منتجات البترول حيث بلغت قيمة الصـادرات منها نحو 885.4 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 427.7 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 107٪، يليها الصادرات المصرية من البترول الخام وبلغت قيمته نحو 278.2 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 167.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 66.5٪.

وارتفعت قيمة الصـادرات المصرية بنسبة 34.5٪، حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع الأخرى خلال نفس الشهر، ومنها الأسمدة بنسبة 32.6٪، والبرتقال الطازج بنسبة 13.6٪، والأثاث بنسبة 8.5٪، والبلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 14.3٪".

وسجل العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا ليسجل 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 32.3٪.


صادرات مصر

صادرات الفواكه

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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