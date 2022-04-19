اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:13 م
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"شباب كفر الشيخ" تنظم ندوة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار ..صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:59 م
"شباب كفر الشيخ" تنظم ندوة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار ..صور جانب من الندوة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت اليوم الثلاثاء، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ الإدارة العامة للشباب ندوة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار بقاعة إعداد القادة بالمديرية، حيث تقام تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتى ذلك فى إطار خطة النشاط العام بمشاركة 40  شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.
 
وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تضمنت الندوة توضيح استخدام الوسائل ومنها مخاطر الاحتيال أو سرقة الهوية أو إضاعة الوقت لدي الشباب، وأيضا الإيجابيات وكيفية الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة التواصل ونشر المعرفة كوسيلة جيدة لتحسين المجال المهني والوظيفي، حيث يمكن للأفراد الحصول على وظائف وفرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو السعود مدرس مساعد بكلية التربية.
 
الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

حضور عدد كبير من الفتيات ندوة الشباب والرياضة بكفر الشيخ
حضور عدد كبير من الفتيات ندوة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار
شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار

 


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شباب ورياضة

وسائل التكنولوجيا الحديثة

محافظة كفر الشيخ

وزارة الشباب والرياضة

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