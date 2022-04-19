اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:58 ص
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سقوط شخصين بحوزتها كمية من الحشيش قبل ترويجها فى القاهرة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:10 ص
سقوط شخصين بحوزتها كمية من الحشيش قبل ترويجها فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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