رياح شديدة واستمرار موجة الطقس السيئ بالوادى الجديد لليوم الثالث.. بث مباشر

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي



قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية لحالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، حيث تستمر موجة الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالي مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة التى تسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

وكان مركز الفرافرة الأكثر تضررا من موجة الطقس السيئ منذ الأحد الماضي، حيث هبت عواصف ترابية شديدة على المركز والقرى التابعة له، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الفرافرة، إن المركز والقرى التابعة له تعرض لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع موعد هبوب الرياح الغربية على المحافظة في نفس الموعد كل عام، حيث تسببت العواصف الترابية في حجب الرؤية على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية، مؤكدا أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المركز والقرى التابعة له، وعقد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة حالة الطقس وتداعياته.

ومن جانبه، أعلن محافظ الوادي الجديد في بيان له عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة.



وأشار البيان، إلى تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقى أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث أو سقوط أشجار أو تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.



وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة، حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة، وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.