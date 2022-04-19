رانيا المشاط: الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن لتوثيق قصص مصر التنموية

كتب محمد أسعد تصوير: كريم عبدالعزيز

قالت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية، تستهدف توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

وأعربت، خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بوجود ممثلي الحكومة المصرية والقطاع الخاص وشركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، والبرلمان الإعلام المصري خلال هذا الحديث الذي يهدف لتوثيق المجهود الكبير الذي يقوم به وزراء الحكومة من أجل الاقتصاد الأخضر والشامل، والشراكة الإعلامية تسلط الضوء كيف قامت الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت المشاط أن محفظة مصر التنموية تصل لـ26 مليار دولار محفظة جارية في مختلف القطاعات، مستعرضة استراتيجية وزارة التعاون الدولي لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة التي تضم منصة التعاون التنسيقى المشترك، وثانيًا سرد المشاركات الدولية، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.