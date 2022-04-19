اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:13 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء اللبنانى: الحفاظ على حقوق المودعين من أولويات الحكومة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:00 م
رئيس الوزراء اللبنانى: الحفاظ على حقوق المودعين من أولويات الحكومة رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحفاظ على حقوق المودعين بالبنوك من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية دون التفريط بتلك الحقوق.


وقال ميقاتي ، خلال إجتماعه مع وفد من جمعية المصارف اليوم، إن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضا المحافظة على القطاع المصرفي، مؤكدا أنه يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي.


وأضاف أن كل ما يقال عن التفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء.


نجيب ميقاتى

لبنان

الحكومة اللبنانية

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