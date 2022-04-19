رئيس الوزراء اللبنانى: الحفاظ على حقوق المودعين من أولويات الحكومة

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أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحفاظ على حقوق المودعين بالبنوك من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية دون التفريط بتلك الحقوق.



وقال ميقاتي ، خلال إجتماعه مع وفد من جمعية المصارف اليوم، إن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضا المحافظة على القطاع المصرفي، مؤكدا أنه يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي.



وأضاف أن كل ما يقال عن التفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء.