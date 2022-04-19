جارديان: ماكرون يعزز تقدمه فى استطلاعات الرأى مع التدقيق فى برنامج لوبان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزز تقدمه على منافسته مارين لوبان وفقًا لاستطلاعات الرأى مع دخول السباق الرئاسي الفرنسي أسبوعه الأخير، ما يشير إلى أن التدقيق الأكثر صرامة في خطط مرشحة اليمين المتطرف قد يغير ديناميكية السباق.

وقبل ستة أيام من جولة الإعادة التي ستقرر من سيحتل قصر الإليزيه على مدى السنوات الخمس المقبلة، وضعت جميع الاستطلاعات الـ 16 التي أجريت منذ الجولة الأولى من التصويت في 10 أبريل شاغل المنصب في المقدمة ، بما يتراوح بين سبع و 12 نقطة مئوية.

واختار كلا المرشحين أجندتين خفيفتين قبل مناظرة تلفزيونية يوم الأربعاء، والتي يمكن أن تكون حاسمة للحملة: في عام 2017 ، عندما تواجها آخر مرة في هذه المرحلة ، كان يُنظر إلى أداء لوبان الضعيف على نطاق واسع على أنه عجل بهزيمتها في الجولة الثانية.

وأصرت لوبان يوم الاثنين على أنها كانت أفضل استعدادا هذه المرة، وقالت خلال الحملة الانتخابية في نورماندي: "آمل أن تكون مواجهة حقيقية للأفكار وليست تعاقبًا للأخبار الكاذبة والافتراء والإفراط كما سمعت خلال الأسبوع الماضي".

كما أعرب ماكرون عن ثقته، حيث أخبر قناة TF1 مساء الأحد أنه يعتقد أن لديه "مشروعًا ناجحًا يستحق أن يُعرف - والشعور بأن هناك في الجانب اليمينى المتطرف برنامجًا يستحق التوضيح".

ونجحت حملة الجولة الأولى لزعيمة التجمع الوطني، التي ركزت على قضايا تكلفة المعيشة ، في تضييق الفجوة المبكرة بينها وبين ماكرون بشكل حاد ، حيث حصلت على 23.1٪ من الأصوات مقابل 27.8٪.

ورغم أن نجاح لوبان فى الجولة الأولى اعتبره البعض جنى لثمار إزالة السموم من حزبها وتخفيف صورتها، إلا أن المحللين يقولون إن لوبان كانت محمية أيضًا بمنافسها اليميني المتطرف في الجولة الأولى ، المحلل التلفزيوني الكاره للأجانب بشدة إيريك زمور ، الذي صرف انتباه وسائل الإعلام.