تعرف على تفاصيل خروج عربة قطار عن القضبان بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

كشفت التحقيقات فى واقعة خروج عربة قطار عن القضبان فى محطة قطارات مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حدوث تحويلة بالخطأ من جانب عامل التحويلة الخاص بالمحطة قبل دقائق من وقوع الحادث، الذى لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأصيب ر.ع، 50 عامًا، عامل التحويلة فى محطة قطارات مشتول السوق، بصدمة عصبية، وذلك بعد دقائق من خروج عربة القطار عن المحطة، التحويلة وخروج مقدمة عربة القطار (البوجي) عن القضبان، وجرى نقل عامل التحويلة المصاب إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

من جانبها، دفعت هيئة السكك الحديدية، فرع شرق الدلتا، بأجهزتها إلى موقع خروج عربة القطار عن القضبان فى محطة قطارات مشتول السوق، وجرى استعدادل العربة التى خرجت عن القضبان أثناء إقلاعه من محطة قطارات مشتول السوق، وتسيير حركة القطارات فى المحطة.

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إشارة من شرطة السكة الحديد بوقوع حادث خروج قطار عن القضبان أثناء إقلاعه من محطة قطارات مشتول السوق، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور، تمكنت أجهزة ورجال السكة الحديد من رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.