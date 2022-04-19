ترقبوا.. اصطفاف أربعة كواكب فجر غدا فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يستعد الراصدون في مصر و الوطن العربي لاصطفاف أربعة كواكب لامعة في سماء الصباح قبل شروق الشمس مباشرة يوم غدا الأربعاء 20 أبريل 2022، وستكون ظروف رؤيته أفضل من الاصطفاف الثلاثي في مارس الماضي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن جميع الكواكب ابتي ستشكل الاصطفاف وهي المشتري وزحل والمريخ والزهرة ستكون مشاهدة بالعين المجردة فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل لرؤية كوكب المشتري الذي سيكون على ارتفاع أقل من الكواكب الأخرى.

وتابعت، إن اصطفاف الكواكب حدث فلكي يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

وقالت، أن أحدث اصطفافات الكواكب حدثت في 18 أبريل 2002، ثم في 4 يوليو 2020، عندما اصطفت جميع كواكب المجموعة الشمسية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في صف واحد في سماء المساء، وستتكرر مثل هذه الاصطفافات الكوكبية في 2040 و 2854.

وهناك حالات نادرة حيث توجد ظروف رؤية جيدة جدًا لرؤية جميع كواكب المجموعة الشمسية في ليلة واحدة، بالنسبة للكواكب الداخلية (عطارد و الزهرة) ، تحدث أفضل ظروف الرؤية بالقرب من استطالتها العظمى ، وبالنسبة للكواكب الخارجية (المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون) - في وقت ما قبل وبعد حالة التقابل .

يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.

جدير بالذكر أن هذا الاصطفاف يحدث قبل أيام من اقتران استثنائي بين كوكب الزهرة والمشتري حيث سيتغير ترتيب الكواكب بعد يوم الاصطفاف، حيث سيرتفع المشتري مبتعدا عن الافق مقتربا من الزهرة استعداد لأفضل اقتران سيشاهد بالعين المجردة نهاية ابريل ومطلع مايو سنة 2022.