تحقيقات النيابة: لصوص حقائب السيدات بالساحل ارتكبوا 5 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن العاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بمنطقة الساحل، ارتكبوا 5 جرائم سابقة بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.