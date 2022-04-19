تحرير 6098 مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء كمامة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6098 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل6079 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 19 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تمكنت القوات من تحرير 476 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 117 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 618 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.