اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:13 ص
أكرم القصاص
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بوتين: التضخم في روسيا مرتفع ومن الضروري تقديم دعم للمواطنين

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص
بوتين: التضخم في روسيا مرتفع ومن الضروري تقديم دعم للمواطنين بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "التضخم في روسيا أخذ يستقر، ولكنه وفقا للوضع القائم يوم 8 أبريل الجاري قد بلغ 17.5 في المئة"، مشيرا إلى أن هذا معدل مرتفع جدا.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الإثنين أنه " من الضروري أن يتم دعم مواطني روسيا ومساعدتهم على مواجهة موجة التضخم هذه".

وتابع بوتين" لقد بلغ معدل التضخم من حيث القيمة السنوية نسبة 17.5 في المئة، وذلك وفقا للوضع في 8 أبريل الحالي".

ولفت بوتين نظر المسؤولين في الحكومة الروسية والمصرف المركزي الروسي إلى ضرورة تقديم دعم لمواطني روسيا المتأثرين بهذه المعدلات العالية جدا وارتفاع الأسعار الاستهلاكية.

 


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الحرب الروسية الاوكرانية

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