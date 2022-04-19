بوتين: التضخم في روسيا مرتفع ومن الضروري تقديم دعم للمواطنين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "التضخم في روسيا أخذ يستقر، ولكنه وفقا للوضع القائم يوم 8 أبريل الجاري قد بلغ 17.5 في المئة"، مشيرا إلى أن هذا معدل مرتفع جدا.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الإثنين أنه " من الضروري أن يتم دعم مواطني روسيا ومساعدتهم على مواجهة موجة التضخم هذه".

وتابع بوتين" لقد بلغ معدل التضخم من حيث القيمة السنوية نسبة 17.5 في المئة، وذلك وفقا للوضع في 8 أبريل الحالي".

ولفت بوتين نظر المسؤولين في الحكومة الروسية والمصرف المركزي الروسي إلى ضرورة تقديم دعم لمواطني روسيا المتأثرين بهذه المعدلات العالية جدا وارتفاع الأسعار الاستهلاكية.