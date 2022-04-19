اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

برى وميقاتى يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 م
برى وميقاتى يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تطورات الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في بيروت، ولم يدل رئيس الحكومة بأي تصريحات عقب اللقاء.


وكان ميقاتي قد عقد اجتماعا اليوم مع وفد من جمعية المصارف مؤكدا أن الحفاظ على حقوق المودعين من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية دون التفريط بها.


وتستكمل اللجان النيابية بمجلس النواب اللبناني اليوم نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول الهادف لوضع ضوابط وقيود على التحاويل المالية وذلك تمهيدا لإقراره كخطوة من الخطوات المطلوبة ضمن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.


لبنان

نبيه برى

نجيب ميقاتى

الحكومة اللبنانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة