اليونسكو تدعو إلى حماية مواقع التراث العالمى من آثار تغير المناخ

كتبت : هند المغربي

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ "اليونسكو" التزامها بضمان دمج آثار ومواقع التراث العالمي بالكامل في الإجراءات والاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، باعتبارها أصلا عالميا مشتركا يحتاج إلى الحماية من آثار تغير المناخ، وباعتبارها وسيلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.

ووفق بيان " اليونسكو " تعد قضية تغير المناخ إحدى القضايا المحددة في عصرنا، لكونها من بين أكبر التهديدات التي تواجه المعالم الثقافية والطبيعية للتراث العالمي لليونسكو والمواقع.

ولفت بيان المنظمة الأممية إلى أنه يتعرض واحد من كل ثلاثة مواقع طبيعية وواحد من كل ستة مواقع للتراث الثقافي للتهديد حاليا بسبب تغير المناخ مضيفا " في الأشهر والسنوات الأخيرة، رأينا مواقع التراث الثقافي والطبيعي، بما في ذلك العديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو، مهددة بحرائق الغابات والفيضانات والعواصف."

وقد وجد تقرير اليونسكو، الذي جاء بعنوان: "غابات التراث العالمي: أحواض الكربون تحت الضغط" أن 60 في المائة من غابات التراث العالمي مهددة بالأحداث المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف التقرير " تتعرض المواقع البحرية، على نحو متساو، للضغط بسبب تأثير تغير المناخ.

وحذرت اليونسكو من أن ثلثي مخازن الكربون الحيوية هذه- والتي تعد موطنا لـ 15 في المائة من أصول الكربون الأزرق العالمية - تواجه حاليا مخاطر عالية من التدهور، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، قد تختفي الشعاب المرجانية في مواقع التراث الطبيعي بحلول نهاية القرن.

وأضاف البيان أنه " استجابة لهذا التأثير الذي لا يمكن إنكاره لتغير المناخ على آثار ومواقع التراث العالمي، تعمل اليونسكو على بناء قدرات البلدان والمجتمعات للاستعداد والتعافي من الآثار والكوارث المتعلقة بتغير المناخ"

وأكدت اليونسكو على أهمية التعاون المعزز مع الشركاء والدول الأعضاء بغرض تلبية الحاجة المتزايدة إلى تعزيز رصد تأثير تغير المناخ على التراث العالمي لليونسكو، من خلال بيانات أكثر دقة وذات صلة".

وذكرت اليونسكو أن تطوير سياسات عامة شاملة للعمل المناخي من خلال الثقافة يعد خطوة أساسية أخرى للنهوض بجدول أعمال المناخ العالمي المشترك.