الكاميرون: موردون يطالبون بتعليق الرقابة المسبقة على البضائع خلال أزمة التضخم

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استعرض وزير الصناعة الكاميروني جابرييل دودو ندوكي مع عدد من الموردين المحليين، برنامج تقييم امتثال البضائع للمعايير قبل الشحن (PECAE) الذي أطلقته حكومة الكاميرون عام 2016 لحماية السوق المحلي من المنتجات المستوردة المشبوهة أو غير الملائمة.

وأكد الوزير خلال لقائه مع الموردين بمقر اتحاد أرباب العمل الكاميروني أهمية الالتزام بمتطلبات البرنامج، مشيرا إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المنتجات المستوردة بعدما كان يقتصر على بعض المنتجات حتى عام 2021، وفقا لما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأثار توسيع نطاق البرنامج موجة من الانتقادات بين صفوف الموردين وأعضاء الاتحاد الذين عبروا - خلال اجتماع لهم مع رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوت في منتصف الشهر الماضي - عن مخاوفهم من أن يتسبب توسيع نطاق البرنامج في تفاقم الأزمة التضخمية التي تعصف بالبلاد منذ منتصف العام الماضي، ودعا رئيس الاتحاد إلى إيقاف تطبيق البرنامج خلال فترة الأزمة، خاصة في ظل التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد المحلي بسبب ما يُعرَف بالتضخم المستورد.

وتعهد الوزير الكاميروني في ختام اللقاء بالعمل على تعديل البرنامج بما يناسب احتياجات الموردين ومطالبهم.