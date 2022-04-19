القبض على سيدة أشعلت النار فى سيارة طليق ابنتها بالسويس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" يظُهر قيام إحدى السيدات بإشعال النيران فى إحدى السيارات، وضبطت مرتكبة الواقعة وقت حدوثها.

رصدت المتابعة بث مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها بإشعال النيران فى إحدى السيارات وتفرٌ هاربة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 12 الجارى بمنطقة فيصل بالسويس وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة فى حينه.. وتبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص ("تاجر" - مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله إتهم إحدى السيدات ("والدة طليقته" - سبق إتهامها فى عدد من القضايا - مقيمة بدائرة القسم) لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.