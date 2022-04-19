اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من البلكونة فى الهرم

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:15 م
القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من البلكونة فى الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من بلكونة شقة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


فتاة البلكونة

البلكونة

اليوم السابع بلس

القاء طفلة من البلكونة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة