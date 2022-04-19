القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من البلكونة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من بلكونة شقة بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كان مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.