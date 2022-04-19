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الصغرى تنخفض لـ14درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:00 ص
الصغرى تنخفض لـ14درجة بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة السبت 23  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة
 
 

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