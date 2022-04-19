الشباب والرياضة والإنتاج الحربى تطلقان مشروع "دراجتك دخلك" بالتعاون مع مؤسسة كوكاكولا للتنمية و بمشاركة مصر الخير

مؤسسة كوكاكولا للتنمية تقوم بتسليم 500 دراجة للشباب فى المرحلة الاولى من مبادرة دراجتك دخلك



تهدف شركة كوكاكولا إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق وتوفير فرص عمل



عقدت مؤسسة كوكاكولا للتنمية شراكة مع وزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربى ومؤسسة مصر الخير لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك دخلك"، والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب فى جميع أنحاء مصر، بتوفير 1350 دراجة إلى الشباب المستفيدين، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات والمبيعات لمساعدتهم فى بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

تم إطلاق المرحلة الأولى من إستاد القاهرة الدولى بحضور ممثلين من جميع الأطراف بالإضافة إلى 500 مستفيد من المرحلة الأولى من المشروع. وتعكس المبادرة رغبة الجهات الفاعلة المصرية والمؤسسات الدولية فى التعاون وتوحيد الجهود من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030 التى تركز على الصحة العامة والتنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة وتحسين الاقتصاد والظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الفقيرة.

تهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للمستفيدين من الشباب، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات المركبات التى تلوث الهواء وتشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة واستعادة النشاط بشكل يومى، خاصة وأن المبادرة تتماشى مع منصة الاستدامة الجديدة لشركة كوكاكولا افريقيا المعروفة باسم “JAMII” حيث يُعد التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب أحد مجالات التركيز الرئيسية بها، من خلال JAMII تسعى كوكاكولا إفريقيا إلى تعزيز وتوفير فرص ريادة الأعمال من خلال توفير وصول أفضل إلى التدريب على المهارات والشبكات والتمويل والأسواق.

قالت هالة عبد الودود، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعلاقات العامة و التنمية المستدامة لشمال أفريقيا كوكاكولا اتلانتيك "على مدار 80 عامًا من عملياتنا فى مصر ، أظهرنا جهدًا فى تطوير المجتمع من خلال دعم العمل الذى يساهم بشكل مباشر فى تنمية المجتمع المصرى، وفى عام 2011 ، افتتحت شركة كوكاكولا فى مصر مشروعها لتنمية 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه النظيفة للمنازل ، وتجديد المدارس والمراكز الطبية، وتوفير المعدات الطبية اللازمة لها ، ودعم الأعمال الصغيرة للنساء، وتمكنت الشركة من توصيل ما يقرب من نصف مليون شخص بالمياه النظيفة فى ريف مصر وتطوير 70 قرية حتى الآن، واليوم نواصل مهمتنا للتأثير بشكل مباشر على المجتمعات المضيفة من خلال جهود JAMII.

من ناحيتها أشادت أمل مبدى الرئيس التنفيذى لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، بدور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى ملف خدمة الشباب بمختلف فئاتهم، ودعمه لمختلف المبادرات التنموية.

واقترحت مبدى عمل كوتة للبنات وللقادرون باختلاف فى المراحل المقبلة من مبادرة دراجتك دخلك، فضلاً عن متابعة نتائج المبادرة وكيف غيرت الدراجات من حياة الشباب ووفرت لهم فرص عمل توفر لهم دخل كريم وحياة كريمة وكذلك عمل جوائز للمتميزين ومن يحقق أرباحا كبيرة فى المشروع.

وأضافت أن المبادرة تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها مؤسسة مصر الخير، من أجل تنمية الإنسان المصرى وهو الشعار الذى رفعته مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، موضحة أن مؤسسة مصر الخير تعد من أكبر مؤسسات العمل المدنى فى مصر والعالم العربي، وتعمل على خدمة الأسر الأكثر احتياجا داخل مصر فى مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة والبحث العلمى والتنمية المتكاملة

وأكدت أن هذه المبادرة تعد نموذجاً يحتذى بها للتعاون بين مثلث التنمية المبارك الذى يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فضلا عن الإعلام.

وأضافت أن مؤسسة مصر الخير تدرب المستفيدين المرشحين من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية على إدارة وتسويق المشروع بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومتابعة وتقيم المشروع لمدة 6 أشهر من التنفيذ وإرسال تقارير للأعمال المنفذة وقياس أثر المشروع.

نبذة عن مؤسسة كوكاكولا للتنمية:

تأسست مؤسسة كوكا كولا للتنمية عام 1984، واستثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وتمكين المرأة وتعزيز المصلحة العامة للأفراد والمجتمعات.