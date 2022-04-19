الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الإلكترونى

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نفذت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى فعاليات الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الإلكترونى وذلك تحت شعار احمى نفسك بمشاركة ممثلى برلمان الطلائع والشباب القاهرة والجيزة، الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية واتحاد طلاب تحيا مصر ، كيان سند الصعيد، مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، المجلس الوطنى للشباب ، ولفيف من ممثلى القيادات والكيانات الشبابية المصرية الى جانب نقابة المحاميين والمهندسين وسكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام العمال مؤسسة القادة.

بدأت فعاليات الحملة بعرض بزيارة المشاركين إلى متحف مجلس قيادة الثورة بمقر نادى القوات المسلحة بالزمالك لمشاهدة واحدة من أهم معالم ثورة يوليو والضباط الاحرار الى جانب تنفيذ نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع إدارة مصر القديمة التعليمية لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للتواصل الإلكترونى بين مختلف فئات الشعب.

استهلت الجلسات الحوارية فعالياتها بمشاركة المستشار أسامة الطنطاوى رئيس محكمة الطفل ، المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمى بهيئة النيابة الإدارية حيث تم التطرق الى بعض الإسقاطات والاستخدام السيء للتكنولوجيا الحديثة وآليات معالجة وتصدى ومكافحة القانون لهذه الظواهر السلبية.

أوضح المستشار أسامة الطنطاوى رئيس محكمة الطفل مفهوم الابتزاز إلكترونى وهو عملية تهديد وترهيب للإنسان أو المجنى عليه بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

أشاد طنطاوى بجهود وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل المتعلقة بتعريف النشء والشباب بجرائم الاليكترونية والانترنت وعمليات الابتزاز الإلكترونى.

تحدث المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمى بهيئة الرقابة الإدارية عن العقوبات القانونية التى أقرها القانون المصرى تجاه الأعمال المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات والابتزاز الإلكترونى ومراحل تطور القانون الخاص بذلك.

وناقش أن جرائم الانترنت نتج عنها العديد من الجرائم التى قد تصل الى القتل حيث أن الضحايا يتم اصطيادهم عن طريق البريد الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك ، تويتر ، انستجرام وذلك فى ظل التنامى والانتشار الواسع من قبل مستخدميه من جميع فئات المجتمع.

ونوه أن من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وعمليات الابتزاز إلكترونى الأمر الذى سيعود بالإيجاب والنفع على الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني.

طالب وزارة الشباب والرياضة باستمرار تكثيف الجهود التى تبذلها فى تعريف النشء والشباب داخل مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، للحد من الظاهرة السلبية المدمرة للبشرية والمجتمعات وهى جرائم التواصل الإلكترونى والانترنت والابتزاز الإلكترونى.