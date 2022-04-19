اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: إجلاء 12066 شخصًا من أوكرانيا ولوهانسك ودونيتسك بينهم 1715 طفلاً

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:00 ص
الدفاع الروسية: إجلاء 12066 شخصًا من أوكرانيا ولوهانسك ودونيتسك بينهم 1715 طفلاً الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا على الرغم من معارضة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومن لوهانسك ودونيتسك.

وقال ميزينتسيف في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية، "على الرغم من العراقيل التي أوجدتها كييف خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكراني ، تم إجلاء 12066 شخصًا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا ودونيتسك ولوهانسك من بينهم 1715 طفلاً".

وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص من بينهم أكثر من 158 ألف طفل.

 
 

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