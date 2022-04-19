الخارجية الأمريكية تخفض تحذير السفر لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى

أ.ش.أ

خفضت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير السفر الخاص بكوريا الجنوبية من المستوى الرابع، أعلى مستوى إلى المستوى الأول، أدنى مستوى.

وحولت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، تحذير السفر الخاص بكوريا الجنوبية من المستوى الرابع: لا تسافر إلى المستوى الأول ممارسة الاحتياطيات العادية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع تخفيض مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) في توصية السفر لكوريا الجنوبية من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث في نفس اليوم.

وأوضحت أنها ستبقى 10% من 120 دولة خاضعة للمستوى الرابع، بدون تغيير، وستخفض تصنيف 90% منها.

وكانت الوزارة قد حددت مستوى تحذير السفر تماشيا مع توصية السفر للمراكز في ظل جائحة فيروس كورونا، لكنها قالت في يوم 14 من الشهر الجاري إنها لن تربط تحذير السفر لها بتوصية السفر للمراكز مما يشير إلى حدوث تغييرات كبيرة.