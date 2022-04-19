اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:28 ص
أكرم القصاص
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الحوثيين يواصلون خروقات الهدنة ويرتكبون 87 خرقا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:00 ص
الحوثيين يواصلون خروقات الهدنة ويرتكبون 87 خرقا الوضع فى اليمن
ا ش ا

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يواصل الحوثيين خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال.
 
وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش رصدت ارتكاب الحوثيين لـ 87 خرقا، منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حجة، وأربعة خروقات في جبهات شرق الجوف.
 
وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الخروقات محاولتا تسلل لمجاميع حوثية مسلحة وأحبطتها القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مأرب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز.
 

اليمن

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الوضع فى اليمن

الحرب فى اليمن

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