الحكومة الليبية تدين بأشد العبارات هجوما إرهابيا على معسكر للجيش

كتب: أحمد جمعة

أدانت الحكومة الليبية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد بسيارة مفخخة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

جدد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، التزامه باتخاذ كافة التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قد أعلن تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع لـ"اللواء طارق بن زياد" بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا من قبل عناصر تابعين لتنظيم داعش، نافيًا وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.

واعتبر المحجوب، في تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، أن تفجير السيارة المفخخة محاولة يائسة من التنظيم الإرهابي لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية.

وأضاف المحجوب أن "تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير السيارة المفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية."

وتداول نشطاء، على مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لموقع الهجوم أظهر مجموعة من الشباب تتفقد مكونات السيارة المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب سور المعسكر.

وكان آخر هجوم نفذه التنظيم في أواخر يناير الماضي، عندما استهدف عناصر تنظيم داعش دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب في مقتل ثلاثة عناصر أمنية وأربعة آخرين من التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.