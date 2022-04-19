الجامعة العربية احتفالا بيوم الإعلام العربى: مناسبة تكتسى دلالة خاصة

بيشوى رمزى

أصدرت جامعة الدول العربية بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي، والذي يوافق 21 أبريل من كل عام، وذلك تماشيا مع أهداف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتنفيذا للقرارات ذات الصلة بالعمل الاعلامي المشترك في إطار مجلس وزراء الإعلام العرب تقرر خلال الدورة العادية 46 المنعقدة في 2015.

وفي هذا الإطار، صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن هذه المناسبة تكتسي دلالة خاصة سواء من حيث تكريم الجسم الصحفي والإعلامي الذي يحمل على عاتقه نقل الخبر للجمهور المتلقي في التزام بالضوابط والاخلاقيات المتعارف عليها، أو من حيث توثيق الصلات المهنية بين الإعلاميين العرب وتحفيزهم على روح الابتكار والعطاء لتقديم خدمات إعلامية ورقمية متميزة.

وأضاف أن التوجه البناء الذي تبلور خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة الشهر الماضي ببغداد سيطلق دينامية جديدة مطبوعة بالانتظام والمتابعة المحكمة بعدما توارت إلى حد بعيد المخلفات السلبية لجائحة "كورونا" على الفعاليات الإعلامية المبرمجة.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام المساعد حرص قطاع الإعلام والاتصال على تناسق جهود الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صميمها الدفاع عن القضية الفلسطينية والمحافظة على الطابع الحضاري والثقافي للقدس المحتلة وصيانة معالمها الدينية بما فيها الخصوص الحرم القدسي الشريف، فضلا عن البرامج الداعمة للتنمية المستدامة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتثمين الصورة الجماعية لدى الآخر من خلال منظور إعلامي وتواصلي تعددي وهادف.