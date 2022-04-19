اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"التعاون الإسلامى" تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف فى السويد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:12 م
"التعاون الإسلامى" تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف فى السويد منظمة التعاون الإسلامى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت منظمة التعاون الإسلامى، الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخ من المصحف الشريف، خلال مظاهرات معادية للمسلمين، والتى جرت فى لينكوبينغ ونوركوبينغ وفى مدن سويدية أخرى.
 
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن تلك التجمعات التي نظّمها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدانماركى اليمينى المتطرف فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشُنها أنصار اليمين المتطرف.
 
وأوضح طه أن هذه الحادثة إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي لمرتكبيه، وأن ما قاموا به من أعمال تتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكدا في الوقت ذاته قناعته أن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين.

المصحف الشريف

التعاون الاسلامى

احراق المصحف الشريف

السويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئاسة شئون الحرمين تدين الإساءة المتعمدة من بعض المتطرفين فى السويد للقرآن

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:40 ص

المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة يدين إحراق نسخ من"المصحف الشريف" بالسويد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:01 ص

مفتي فلسطين يستنكر حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:54 ص

الأزهر يستنكر حرق إرهابيي اليمين المتطرف لنسخ المصحف فى السويد

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:19 م

إدانات عربية لحرق المصحف الشريف بالسويد.. والشرطة تطلق الرصاص التحذيرى وتعتقل 12 محتجا والتظاهرات مستمرة لليوم الرابع.. ومصر تندد بتأجيج مشاعر المسلمين وتطالب باحترام حرية الدين.. والعراق يستدعى سفير ستوكهولوم

الإثنين، 18 أبريل 2022 06:00 م

أزمة الإساءة للقرآن بالسويد.. الشرطة تعتقل 4 وإصابة 13 في الاشتباكات

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة