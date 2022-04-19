التخطيط: 1.43 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بمحافظة البحيرة

كتبت أسماء أمين

شهدت محافظة البحيرة نموًا في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة بنسبة 33٪.

وحول أبرز مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة أوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تضمنت منظومة المخلفات

وعن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022 بلغت 6.06 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي المشروعات 346 مشروعا تنمويا بنسبة 1.7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وبلغت حجم الاستثمارات الموجه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نسبة 23.6٪ بقيمة 1.43مليار جنيه، بينما

بستحوذ قطاع النقل على نسبة 38.4٪ ويستحوذ يستحوذ قطاع التنمية المحلية على نسبة 15.6٪ بقيمة 944.2 مليون جنيه، متابعه أن قطاع التعليم قبل الجامعي استحوذ على نسبة 6.3٪ بقيمة 380.4 مليون جنيه، بينما استحوذ قطاع الري على نسبة 2.9٪ بقيمة 173.1 مليون جنيه، فيما نالت قطاعات أخرى على نسبة 13.2٪ بقيمة 802.3 مليون جنيه.