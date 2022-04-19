البيت الأبيض يوصى المواطنين بمواصلة ارتداء الكمامات خلال السفر

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أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تزال توصي بارتداء الكمامات خلال التنقل في وسائل النقل العام.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي صحفي حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية لا تزال توصي الأفراد بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وذلك بعد أن ألغى قاض فدرالي في فلوريدا أمر ارتداء الكمامات على متن الطائرات والقطارات والحافلات.



وقالت ساكي إن مسؤولي الإدارة الأمريكية "ما زالوا يراجعون" الحكم الصادر عن القاضي الفيدرالي في فلوريدا، معتبرة أن هذا الحكم "مخيب للآمال".



وردا على سؤال عما إذا كان قرار ارتداء الكمامات لا يزال ساري المفعول للمسافرين، قالت :"من الأكثر أمانا للأفراد الذين يسافرون بالطائرة الاستمرار في ارتداء الكمامات".



كانت قاضية فيدرالية في فلوريدا ألغت تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إلزامية الكمامة على المستوى الوطني وهو القرار الذي يغطي الطائرات والمطارات ووسائل النقل العام الأخرى، مما دفع البيت الأبيض للإعلان عن عدم دعم الحكم، ووصفه بأنه "مخيب للآمال" بينما تقرر الوكالات الفيدرالية كيفية الاستجابة لأمر القاضي.