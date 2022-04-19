الباييس: "الحجاب" يشعل الحملة الانتخابية فى فرنسا

فاطمة شوقى

أثارت قضية ارتداء الحجاب الإسلامى جدلا واسعا فى الحملات الانتخابية فى فرنسا، حيث تراجعت المرشحة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، عن اقتراحها بحظر الحجاب فى الشوارع، وذلك بعد أن وجدث الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون يهنئ ناشطة محجبة، مما جعل الحجاب قضية فجرت الحملة الانتخابية بين لوبان وماكرون، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية فى تقرير لها تحت عنوان "الحجاب يشعل الانتخابات الفرنسية"، إن ماكرون واجه امرأة ترتدى الحجاب "وابتسم لها، بعد أن قالت إنها ناشطة نسائية وانها ارتدت الحجاب برغبتها، مما أشار إلى تصرف ماكرون المدافع عن حريات الأديان وجعل لوبان وحزبها يخففون من حدة خطاباهم تجاه الحجاب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الحجاب يعود مرة أخرى للانتخابات الفرنسية ولسباق لمحتدم بين ماكرون ولوبان، حيث أنه يعد من أكبر القضايا التى تفرق بين الطرفين فى ظل وجود 6 مليون مسلم فى فرنسا.

وقالت الصحيفة، إنه قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، تراجعت لوبان عن حظر الحجاب فى الأماكن العامة، فى حين أن نائب رئيسة "التجمع الوطني" جوردان بارديلا قال إن "الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة وسنتيح أيضا بطبيعة الحال لمدراء الشركات حظر المظاهر السياسية الدينية"، وهو ما أدى إلى إظهار الانقسام الموجود.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التحول ليس بالصدفة ، فقد استحوذ كل من ماكرون ولوبان على 7.7 مليون صوت حصل عليها المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون في الجولة الأولى منذ التأهل إلى الدور الثاني قبل أسبوع.

وحصل ماكرون على معظم أصوات المسلمين على 14% لماكرون و7 للوبان، وفقًا لاستطلاع لصحيفة لا كروا، الفرنسية، مشيرة إلى أن 6 مليون مسلم يعتبرون يمارسون الإسلام ، ويعتبر الإسلام الديانة الثانية فى فرنسا ومجتمعها المسلم هو الأكبر فى اوروبا.