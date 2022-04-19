الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين داخل الأقصى أثناء اقتحامه من المستوطنين

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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة عيد الفصح العبري، تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.



واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من باحات المسجد، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي.



وبلغ عدد المقتحمين نحو 600 مستوطن توزعوا على 13 مجموعة اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، لإحياء طقوس "عيد الفصح". واعتلت القوات أسطح المصلى القبلي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين الذين أصيب عددهم منه بالاختناق.



ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم منذ اليوم الأول من عيد الفصح الذي بدأ يوم الجمعة الماضي ويستمر أسبوعا.

وقال حراس الأقصى إنهم كشفوا أكثر من 15 محاولة لإدخال القرابين إلى المسجد، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم التي أعلنت عن جوائز مالية لمن ينجح في إدخال القرابين وتقديمها في ساحات المسجد الأقصى.



وبلغت حصيلة اعتداءات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى خلال تأمينها اقتحامات المستوطنين على مدار الأيام الأربعة الماضية أكثر 200 إصابة ونحو ستمئة اعتقال.



كانت ما تسمى منظمات الهيكل دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح "اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.