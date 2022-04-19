اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثة سائق غرق فى بحر شبين بالغربية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:17 ص
الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثة سائق غرق فى بحر شبين بالغربية جثة
الغربية مصطفى عادل

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تجري قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، عمليات البحث عن جثة سائق لقي حتفه غرقا ببحر شبين أمام قرية كفر ششتا مركز زفتى.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق سائق في بحر شبين امام قرية كفر ششتا، وبالفحص تبين نزول سائق يدعي"م.ك" 30 سنة مقيم قرية ميت هاشم مركز سمنود، بالنزول للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتكثف القوات جهودها للبحث عن الجثة وانتشالها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة


مدير أمن الغربية

جثة

بحر شبين

محافظة الغربية

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