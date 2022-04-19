الإحصاء: 133.6% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا خلال 2021

كتب: مدحت عادل

سجلت قيمة الصادرات المصرية لاسبانيا 1.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 818.1 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 133.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من اسبانيا 1.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 117.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.6% وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الجهاز المركزى للإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واسبانيا لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 1.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 51.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الاسبانية في مصر 51.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 24.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021 بزيادة سجلت 26.8 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 110.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باسبانيا 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأسبان العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.