اكتشاف إصابات جديدة بأنفلونزا الطيور فى مدريد

فاطمة شوقى

كشفت وزارة البيئة والإسكان والزراعة فى مدريد عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لـ"بطة برية" في بلدية ألكوركون ، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن أول ظهور لأنفلونزا الطيور H5N1 لموسم 2021-2022 في الطيور الداجنة ، في مزرعة لتسمين الديك الرومي تقع في بلدية فوينتريبولو (سيجوفيا)، بعد ذلك تم الإعلان عن حالات تفشي أخرى في الطيور الداجنة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 17 فبراير 2022 ، تم تأكيد أول اندلاع لأنفلونزا الطيور من النوع الفرعي H5 شديد العدوى في مجتمع مدريد، على وجه التحديد ،و كانت بطة (Anade friso) ، وجدت ميتة.

وتسبب إنفلونزا الطيور شديدة العدوى مرضًا جهازيًا ومعدٍ للغاية ، مع ارتفاع معدل النفوق على مدار 24 ساعة في عمليات الدواجن التجارية.

وتم تضمين هذا المرض في القائمة الفردية للأمراض التي يتم الإبلاغ عنها من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وفي قائمة الأمراض التي يتم الإبلاغ عنها في الاتحاد الأوروبي ، ولديه تدابير مراقبة محددة ينظمها المرسوم الملكي 445/2007 ، في 3 أبريل ، والذي يحدد تدابير لمكافحة أنفلونزا الطيور.

حتى الآن لا يوجد دليل على أن النوع الفرعي H5N1 الذي أثر على أوروبا في الأشهر الأخيرة يتمتع بقدرة كبيرة على الأمراض الحيوانية المنشأ ، أي أن قدرته على الانتقال إلى البشر منخفضة للغاية. على أي حال ، لا يمكن أن ينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان من خلال لحوم الدواجن المطبوخة أو البيض أو المنتجات المصنعة المشتقة منها.

في هذه المناطق ، يُحظر استخدام طيور Anseriformes و Charadriiformes كطعم للصيد ، وتربية البط والإوز مع أنواع الدواجن الأخرى ، وتربية الدواجن في الهواء الطلق.

كما يحظر تزويد الدواجن بالمياه من خزانات المياه حيث يمكن للطيور البرية الوصول إليها ، إلا في حالة المياه المعالجة بطريقة تضمن إبطال مفعول فيروس أنفلونزا الطيور.