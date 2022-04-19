إصابة 14 عاملا بإحدى الشركات فى حادث انفجار إطار اتوبيس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 14 عاملا بإحدى الشركات، اليوم الثلاثاء، في حادث انفجار إطار أتوبيس بمدخل طريق ميدوم بالطريق الصحراوى الغربي بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.



تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانحراف أتوبيس عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات يستقله 14 راكباً.



وانتقلت خمس سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، ونقلت سيارات الإسعاف محمد حسن رمضان22 سنة، وعمر صابر عبد الله 22 سنة، واحمد عبود عبد الله 23 سنة، ورمضان عبدالعاطي 31 سنة، وحمادة أمين علي 31 سنة، واسلام احمد عبدالنبي 27 سنة، وعبدالرحمن محمد محفوظ 30 سنة، وكريم صبحي احمد 24 سنة، وعمر حربي راغب 25 سنة، وجودة محمد محمد 30 سنة، واسلام محمد أدريس 28 سنة، وإسلام محمد عويس 26 سنة، ومحمد جمال عبدالسميع 27 سنة، وأحمد شحاته ابراهيم 30 سنة، وجمعيم مصابين لجروح وسحجات بسيطة بالجسم ومقيمون بقرية دلاص بمركز ناصر إلى مستشفى الواسطى المركزى



وتبين أن المصابين كانوا فى طريقهم من محل إقامتهم إلى العمل كفنيين فى احدي المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وعند مدخل طريق ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي انفجر إطار الأتوبيس مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانحرف عن الطريق



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.