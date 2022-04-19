أهالى مركز فاقوس الشرقية يناشدون رفع تجمعات القمامة.. والمحافظة تستجيب

أمنية فايد- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ نور أبو زيد والمقيم فى شارع ترعة السماعنه بجوار مضرب الأرز مركز فاقوس محافظة الشرقية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة وسط تجمعات سكنية وعلى الطريق العام.



وناشد القارئ المسئولين سرعة رفعها منعا لانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

من جانبه أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية ، أنه سيتم توجيه مجلس المدينة لارسال نوبتجيه النظافة للمكان ورفع ما بها من قمامة حرصا على حياة المواطنين وصحة وسلامة المواطنين .

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدات القراء وتوصيلها للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدات المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".