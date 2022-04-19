أهالى حسن البصري بالبحيرة يطالبون برصف الشارع.. والمحافظة ترد

أرسل القارئ ممدوح محمد السيد أبو طالب من أهالى شارع حسن البصري بجوار الكوبري العلوي بمحافظة البحيرة، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" " باليوم السابع" بسبب انخفاض مستوى الشارع عن الشوارع الرئيسية التي تم سفلتتها وتعليتها، وتراكم المياه بالشارع، قائلا :" الشوارع بتتسفلت كل الشوارع زي بعضها إنما اللي برة يتسفلت ويعلي عن الشارع اللي جوه لدرجة انه بقى بركة مياه وعمل ديدان من الارض في الشارع والأطفال لمفروض أن كل الشوارع بتتسفلت".
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