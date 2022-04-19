اليوم السابع
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أمين "التعاون الإسلامى" عن جريمة حرق المصحف: دليل واضح على التفكير العنصرى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:11 م
أمين "التعاون الإسلامى" عن جريمة حرق المصحف: دليل واضح على التفكير العنصرى حرق نسخة من المصحف فى السويد
إيمان حنا

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخ من المصحف الشريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين، والتي جرت في لينكوبينج ونوركوبينج وفي مدن سويدية أخرى. وفق ما أوردت "سبق".

 

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ أن تلك التجمعات التي نظمها حزب سترام كورس -الخط المتشدد- الدنماركي اليميني المتطرف، فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشنّها أنصار اليمين المتطرف.

 

وأوضح أن هذه الحادثة إنما هي دليلٌ واضحٌ على التفكير العنصري والمعادي، وأن ما قاموا به من أعمالٍ يتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكداً في الوقت ذاته قناعته بأن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر أغلبية المواطنين السويديين والأوروبيين.

 
 

 


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