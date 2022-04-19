أعراض تصلب الشرايين وطرق الوقاية.. افحص ضعط الدم والكوليسترول

نهير عبد النبى

تصلب الشرايين من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها البعض وخصوصا كبار السن، ويحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية من قلبك إلى باقي أجزاء الجسم (الشرايين) سميكة وصلبة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تقييد تدفق الدم إلى أعضائك وأنسجتك، الشرايين السليمة مرنة ولكن بمرور الوقت يمكن أن تتصلب جدران الشرايين، وهي حالة تسمى عادةً تصلب الشرايين.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicفإن تصلب الشرايين هو تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين، هذا التراكم يسمى اللويحة ويمكن أن تتسبب اللويحة في تضيق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم. يمكن أن تنفجر اللويحة أيضًا، مما يؤدي إلى تجلط الدم.

على الرغم من أن تصلب الشرايين غالبًا ما يعتبر مشكلة في القلب، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الشرايين في أي مكان في الجسم.

تعتمد أعراض تصلب الشرايين المتوسط ​​إلى الشديد على الشرايين المصابة على الآتى:



-إذا كنت مصابًا بتصلب الشرايين في شرايين قلبك ، فقد تكون لديك أعراض، مثل ألم في الصدر أو ضغط (الذبحة الصدرية).

-إذا كنت تعاني من تصلب الشرايين في الشرايين المؤدية إلى الدماغ ، فقد تكون لديك علامات وأعراض مثل التنميل المفاجئ أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك، أو صعوبة في التحدث أو تشوش في الكلام، أو فقدان مؤقت للرؤية في عين واحدة، أو تدلي عضلات وجهك.

-إذا كنت مصابًا بتصلب الشرايين في شرايين ذراعيك وساقيك، فقد تكون لديك علامات أو أعراض لمرض الشريان المحيطي ، مثل ألم الساق عند المشي (العرج) أو انخفاض ضغط الدم في الطرف المصاب.

-إذا كنت مصابًا بتصلب الشرايين المؤدية إلى كليتيك، فأنت تُصاب بارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي.

وللوقاية من تصلب الشرايين ينصح بالآتى:

-الاقلاع عن التدخين.

-تناول الأطعمة الصحية.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-الحفاظ على وزن صحي.

-فحص ضغط الدم والحفاظ عليه.

-فحص مستويات الكوليسترول والسكر في الدم والحفاظ عليها.