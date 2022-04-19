اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:01 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم لأولياء أمور رابعة ابتدائى: اتركوا أولادكم يحاولون وليس هدفنا الدرجات
 
التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء
 
المترو يقرر استمرار مد ساعات تشغيل خطوطه للثانية صباحا حتى انتهاء إجازة العيد
 
محافظ الجيزة يصدر قرارين بتكليف رئيس لإدارة شئون الإنتاج ورئيس لحى العمرانية
 
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار بين البلدين
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

الصف الرابع الابتدائى

المترو

خطوط المترو

الثانويه العامه

وزيره الزراعه

سفيره الامارات

وزيره التضامن

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