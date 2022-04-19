أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم لأولياء أمور رابعة ابتدائى: اتركوا أولادكم يحاولون وليس هدفنا الدرجات
التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا فى الخارج الأربعاء
المترو يقرر استمرار مد ساعات تشغيل خطوطه للثانية صباحا حتى انتهاء إجازة العيد
محافظ الجيزة يصدر قرارين بتكليف رئيس لإدارة شئون الإنتاج ورئيس لحى العمرانية
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار بين البلدين
التموين: صرف 80% من مقررات شهر أبريل حتى الآن
التعليم تخاطب الإدارات بشأن تقييم الطلاب فى مواد الأنشطة والمستوى الرفيع
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