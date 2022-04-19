أخبار مصر.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء واعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

المالية تبدأ غدا صرف مرتبات أبريل بالعلاوات الجديدة وزيادة الحافز الإضافى



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، موضحًا أنه تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و303 جنيهات للرابعة، و356 جنيهًا للدرجة الثالثة، و424 جنيهًا للدرجة الثانية، و494 جنيهًا للدرجة الأولى، و539 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و573 جنيهًا للدرجة العالية، و649 للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 31 مارس الماضي بحد أدنى 100جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

أكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1045 جنيها للجرام



شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات في الأسواق مع استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر وكذلك أسعار الدولار في السوق المصرفي، الأمر الذي يكون له انعكاسات مباشر على الذهب في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 896 جنيها.



عيار 21 سجل 1045 جنيها.



عيار 24 سجل 1194 جنيها.

شهد المعدن الأصفر صعودًا طفيفًا في بداية تعاملات هذا الاسبوع بعد إجازة دامت لثلاثة أيام كاملة لبورصه الذهب العالمية، بحسب جولد ليبيون والتي أكدت أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة لصعود سعر الأونصة عاليما حيث تتداول عند مستوى 1990دولار وهو سعر متغير طوال اليوم.

شيخ الأزهر: التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان "سخف"



فى تصريحات مطولة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، تنشرها جريدة صوت الأزهر فى عددها الصادر غداً، أكد الإمام الطيب أن التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام «سخف» لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.

وتساءل فضيلة شيخ الأزهر عن المسلم الذى لا يطيق رؤية زميله المسيحى فى العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين فى المطاعم فى نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين فى نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضاً ويمنع عنهم الطعام والشراب؟

الأرصاد: نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة.. ورمال وأتربة جنوب البلاد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى نشاط للرياح الشمالية علي شمال وجنوب الصعيد تعمل علي انخفاض درجات الحرارة هناك.

ومن المتوقع أن يسجل شمال الصعيد 30 درجة وجنوب الصعيد 35 درجة كما تعمل الرياح علي إثارة الرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من جنوب البلاد، وتستمر الأجواء معتدلة علي شمال البلاد ولا يوجد اي تغيير جوهري في حالة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 15.

تأجيل استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين لجلسة 21 مايو المقبل



قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون لجلسة 21 مايو المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

ثم في العشرين من شهر فبراير الجاري ألقي القبض على المتهم/ أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.