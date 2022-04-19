اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:55 م
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أبشع طرق التعذيب.. "التعذيب الأبيض" صراع صامت داخل غرفة أبيض فى أبيض

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 م
أبشع طرق التعذيب.. "التعذيب الأبيض" صراع صامت داخل غرفة أبيض فى أبيض سجن - صورة أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة التعذيب الأبيض، ويكون السجين داخل زنزانة لونها أبيض وملابسه وحتى طعامه بيضاء بالكامل، والحراس كذلك يرتدون ملابس بيضاء، والمكان يكون مضاء بالمصابيح القوية على مدار 24 ساعة، ولا يسمح للسجين بالتفوه بأي كلمة، وهذا يؤدي بالشخص إلى حالة من الانهيار النفسي والعصبي لدرجة رؤية مجموعة من الخيالات.
 
 
 

 


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