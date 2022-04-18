5 عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على مناعتك.. النوم السيئ والاجهاد

كتبت إيناس البنا

تم تصميم جهاز المناعة الخاص بك بطريقة تدمر وتمنع أي جزيئات غريبة من دخول الجسم، جهاز المناعة مثل الدرع الذي يحميك من أنواع مختلفة من العدوى.

قد تتعرض باستمرار للجراثيم والمهيجات أثناء قيامك بأداء مهامك اليومية، من الصعب جدًا على الجسم الحفاظ على مناعة كافية يمكن أن تحميك، إذا كنت لا تهتم ببعض الأنشطة اليومية، فقد تصاب بهذه العدوى بسبب تلف جهاز المناعة.

يمكن أن يؤدي التعرض للمهيجات ومسببات الحساسية والجراثيم إلى أمراض يجب الوقاية منها، سنتحدث اليوم عن بعض العوامل العامة التي يمكن أن تكسر هذه المناعة وتسبب مشاكل صحية وفقا لموقع " onlymyhealth"

5 عوامل لنمط الحياة تؤثر على مناعتك



1. غسل اليدين بانتظام



يمكن أن يكون التقليل من نظافتك أحد أكثر الأشياء أنانية التي يمكنك القيام بها، وفقًا لبعض الدراسات، يغسل الناس أيديهم فقط بنسبة 67٪ أثناء استخدام دورة المياه، 85٪ آخرون هم من غسلوا أيديهم بعد استخدام الحمامات العامة، وفقًا لبعض الأطباء ، يجب غسل يديك لمدة 15 ثانية على الأقل بالصابون ثم فركهما بين أصابعك وظهر اليد بشكل صحيح، قد تبدو هذه فترة طويلة جدًا للبقاء أمام المرآة ولكنها قد تمنعك من الإصابة بالعدوى والجراثيم المختلفة الموجودة في الحمامات.

2. دورة النوم الصحيحة



واحدة من أكثر معايير الصحة إهمالًا هذه الأيام هي دورة النوم غير الصحيحة، معظم الناس لا يكملون نومهم الصحيح ويميلون إلى النوم على فترات زمنية مختلفة، هذا يؤثر على نظامهم الصحي ومناعتهم لدرجة أنه يمكن أن يكسر مناعتك، كان النوم غير السليم مسؤولاً عن انخفاض مستويات هرمونات التوتر ، الكورتيزول ، في جسمك.

7 ساعات هو الحد الأدنى من الوقت الموصى به لمقدار النوم الذي يحتاجه البالغون في اليوم. ومع ذلك ، وفقًا للدراسات ، 56٪ فقط من البالغين يستطيعون النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يوميًا

3. المحتوى الغذائي السليم



أهمية الغذاء والتغذية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة ومناعة في الجسم. تحتوي المعادن على مركبات مسؤولة عن بناء المناعة وتقليل تلف الخلايا، يمكن للفواكه والخضروات التي تحتوي على الزنك أن تحسن مناعتك. نظرًا لأن المزيد من الناس ينجذبون إلى الوجبات السريعة أو المواد الغذائية غير الصحية، يصبح من الصعب إدارة المناعة المناسبة في الجسم. يجب أن تأكل طعامًا غنيًا بفيتامين C وA وB6 وB12. تناول الأطعمة الغنية بالحديد ومركبات الزنك التي تساعد في بناء المناعة المناسبة في الجسم.

4. مستويات الكورتيزول



عامل آخر يمكن أن يكسر مناعتك هو مستويات الكورتيزول في جسمك، يعتبر الإجهاد عدوًا لجهاز المناعة لديك، إذا كان لديك الكثير من ضغوط العمل والمسؤولية اليومية ، فمن السهل عليك أن تتأثر بالأمراض، زيادة مستويات هرمون التوتر ، يمكن أن يجعل الكورتيزول من الصعب على جهازك المناعي أن يعمل بشكل صحيح. وفقًا لبعض الأبحاث ، يواجه حوالي 65 إلى 70 ٪ من الشباب مستوى الإجهاد البدئي أعلى من الكمية الضرورية التي يمكن أن يأخذها الجسم بشكل طبيعي.

5. استهلاك المكملات الغذائية والأغذية المدعمة



تم استخدام المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة على نطاق واسع لدعم المناعة الصحية، وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، يتناول حوالي 29٪ من مستخدمي المكملات منتجات الصحة المناعية، بيتا جلوكان هو عنصر ناشئ في بداية المكمل الصحي المناعي يزيد من مناعتك. يتكون من البوليمر والألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الحبوب مثل الشوفان والشعير. يوجد بيتا جلوكان أيضًا في الخميرة والفطر والطحالب التي يمكن أن توفر فوائد مختلفة لصحتك.