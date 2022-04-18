11موقعا ومدرسة لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ من عمر 12سنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تحديد 11 موقعاً ومدرسة، لتلقي أهالي المحافظة لقاح كورونا المستجد، غداً الثلاثاء، لجميع المواطنين من سن 12سنة "أطفال، شباب، فتيات، وبقية الأعمار السنية"، منها 4 مواقع مخصصة لجميع أهالي المحافظة من عمر 12 سنة، إضافة لـ 7 مدارس لتلقي الطلاب لقاح كورنا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن السيارات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة ستتواجد في 4 مناطق، ابتداء من صباح غد الثلاثاء، لفترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا على الثالثة عصراً، ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي لقاح كورونا مجاناً ، من جميع الأعمار السنية ابتداء من سن 12 سنة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، المناطق هي منطقة المزلقان الأوسط"الوسطاني" بالفترة الصباحية والمسائية، ودوران ال47 بجوار معرض إلا رمضان بالفترة المسائية، وبدوران ال47" ميدان أحمد زكي عابدين،بالفترة المسائية، وأمام مسجد سيدي طلحه، بالفترة المسائية، مؤكدة سيتم الاعلان عن الايام والمناطق التي ستتواجد بها السيارات المتنقلة خلال الأيام المقبلة، ليتلقى أهالي المحافظة لقاح كورونا.

وقالت وكيل الوزارة، كما تتواجد فرق لقاح كورونا ب 7 مدارس لتلقي التلاميذ لقاح كورونا، وهي مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات" الثانوية للبنات القديمة"، ومدرسة هدى شعراوي ومدرسة السادات غرب مدينة كفر الشيخ، والمدرسة الإعدادية بنات الجديدة، ومدرسة روينه اعدادي وثانوي، ومدرسة النطاف الإعدادية، ومدرسة محلة موسى الاعدادي.



اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



مدارس لتلقي الطلاب لقاح كورونا