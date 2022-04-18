1000 وجبة إفطار يوميا على مائدة شباب مطبخ الخير بالشرقية.. لايف

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان الفطار النهاردة "كباب حلة وأرز".. ألف وجبة على مائدة شباب المطبخ الخير بالشرقية يوميا، وذلك من داخل مطبخ الخير بالزقازيق.

يعد مطبخ التكية الخيرى واحدا من أكبر مطابخ خيرية التى تعمل طوال العام على توفير وجبات مجانية لأهالى الشرقية المستحقين، حيث يوفر أكثر من ألف وجبة يوميا والتى تختلف من لحوم أو دواجن أو كفتة، بجانب نوع خضار وأرز أو مكرونة، بحسب الجدول الموضوع للتنوع فى تقديم الوجبات يوميا.

وتقول الحاجة سامية الساعاتى، إن المطبخ بدأ منذ 9 سنوات، ويقوم على فكرة تقديم الاطعام فى شهر رمضان، مع الحرص على عمل الخير نجحنا قبل 3 سنوات فى تأسيس مطبخ التكية والذى يقدم وجبات مجانية طوال العام وليس قاصر على شهر رمضان المبارك.

ويضيف عمر سليم طالب بكلية الطب، انه متطوع منذ عامين، ويأتى يوميا للمشاركة فى تغليف والتوزيع برفقة أصدقائه، وأنه يقوم بتوزيع الوجبات على الأسر بمنازلهم، حيث يوجد عناوين وأرقام تواصل مع مستحقين، بالإضافة إلى عمل وجبات زيادة لتوزيع على محتاجين غير المقيدين لديهم.

أما عبد الرحمن مجدى طالب كلية الهندسة، أنه مسئول تنظيم متطوعين لتسهيل سرعة تغليف الوجبات لتسليمها فى المواعيد قبل الإفطار، ويقول يوسف علاء طالب بكلية الهندسة، انه مهمته هو مسئول المخزن، فيوميا يتواجد عقب تسليم الوجبات، الاستعداد لتوفير مستلزمات الشيف لإعداد الوجبات لليوم الثانى بحسب جداول، لافتا أن كل مواد غذائية متوفرة وتسلم بمواعيدها وحيال نقص أى شىء، يوفر على الفور من الجهود الذاتية، ليتسلم الشيف كل يوم احتياجاته ويعمل فى مواعيده.