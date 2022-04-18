وزير خارجية إيطاليا يأمل وقف إطلاق النار بأوكرانيا فى عيد الفصح

فاطمة شوقى

أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن "الأمل أن يكون عيد الفصح على الأقل، الذي يصادف أسبوعًا بعد العيد الكاثوليكي، فرصة لإقناع الروس بوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريحات إذاعية "علينا وقف التصعيد ووقف الحرب في أوكرانيا وينبغي استئناف عملية الحوار بين أوكرانيا وروسيا"، مشيرا إلى أن الرئيس الاوكراني "زيلينسكي قدم تنازلات مهمة وجاء دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن للحديث عن السلام".

وأضاف "إننا نعمل على وقف إطلاق النار لأنه السبيل الوحيد لإخلاء المدنيين من شرق أوكرانيا وإفراغ دور الأيتام وإرسال الأطفال بعيدًا عن القنابل الروسية، حيث تتكثف الهجمات هناك".

وأكد دي مايو إعادة افتتاح السفارة الإيطالية في كييف بعد عيد الفصح مباشرة "للعمل بكامل طاقتها وستكون إشارة أخرى للقول إننا قريبون من المؤسسات الأوكرانية.