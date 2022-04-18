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وزير المالية لـ"النواب": عجز الموازنة انخفض من 12% لـ 7.38% فى 20/21

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:41 م
وزير المالية لـ"النواب": عجز الموازنة انخفض من 12% لـ 7.38% فى 20/21 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصروفات زادت فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%، مشيرا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار فى الاستثمار والأنشطة الاخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا:" التحدى الذى نواجهه يتمثل فى هل نستطيع أن نجارى الانفاق فى ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضي قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة".
 
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام المالى 20/21.
 
أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالى 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7 % فى العام المالى المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلى الإجمالى، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%.
 
 

الموازنة العامة للدولة

مجلس النواب

ويزر المالية

كورونا

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