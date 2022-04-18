وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائى مع سفير كندا

تقرير خاص

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الاثنين، السفير لويس دوماس سفير دولة كندا في القاهرة؛ لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات القائمة بين مصر وكندا فى مختلف المجالات، والسعى نحو تعزيز التعاون مع الجانب الكندى فى مجالى الشباب والرياضة فى ضوء سياسة القيادة السياسية نحو تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة فى مختلف المجالات.

استعرض اللقاء الموقف التنفيذى فى مجال التعاون بين الجانبين، ومقترحات التعاون المشترك بينهما، ومنها "تبادل المشاركة فى المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بشئون الشباب والتى تنظم فى كلا البلدين، وتبادل زيارات الوفود الشبابية".

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات فى مجال علوم الرياضة، والإدارة الرياضية بين الجانبين، وبحث بنود التعاون ذات الاهتمام المشترك على المستويين الشبابي والرياضى.

وتطرق وزير الشباب والرياضة -خلال اللقاء- إلى إمكانية تنفيذ منتدى شبابى مصرى كندى على غرار المنتدى المصرى الروسى الشبابي الذى تم تنفيذ نسخته الأولى فى موسكو والنسخة الثانية فى القاهرة، وكان نتاجه تكوين مجلس شبابى مصرى روسى، بالإضافة إلى عرض مبادرة "دراجتك صحتك"، ومبادرة "دراجتك دخلك" واللتان تنفذهما الوزارة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجة فى توصيل الطلبات فى صورة عمل للشباب يوفر دخلاً مناسباً لهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الدعوة إلى مسئولى سفارة كندا للمشاركة فى الدورى الرياضى للسفارات المقرر إقامته فى يونيو المقبل بمركز شباب الجزيرة.

من جانبه، أكد السفير الكندى عزمه على تفعيل التعاون بين كندا ومصر فى مجالى الشباب والرياضة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود تعاون بالتنسيق مع مسئولى الشباب والرياضة بكندا انطلاقاً من التعاون المثمر بين كندا ومصر.