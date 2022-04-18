هيئة مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبى تتهم مارين لوبان بالاختلاس.. وحزبها يرد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي اتهمت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان والعديد من أعضاء حزبها - بما في ذلك والدها - باختلاس حوالي 620 ألف يورو أثناء خدمتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي.

ونشر موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي قسمًا من التقرير الجديد المكون من 116 تقريرًا يزعم أن أعضاء البرلمان الأوروبي أساءوا استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض حزبية وطنية.

وتأتي هذه المزاعم قبل أسبوع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، في 24 أبريل ، حيث تتنافس لوبان مع إيمانويل ماكرون.

وشكك متحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (التجمع الوطني) بزعامة لوبان في توقيت الاتهامات. وقال محامي لوبان ، رودولف بوسيلوت ، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "يشعر بالفزع من الطريقة التي يتصرف بها أولاف [مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي]". وأصر على أن بعض التقارير تتعلق بـ "حقائق قديمة يزيد عمرها عن 10 سنوات".

قال بوسيلوت لقناة BFMTV الفرنسية "مارين لوبان ترفض هذه الادعاءات. وهي تطعن في ذلك دون أن تتمكن من الاطلاع على تفاصيل الاتهام. إنه تلاعب. ، للأسف ، لست متفاجئًا."

وبحسب ميديابارت ، أرسل مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي التقرير إلى المحققين الفرنسيين في مارس. واتهمت لوبان بتحويل ما يقرب من 137 ألف يورو من أموال الاتحاد الأوروبي شخصيًا خلال فترة عملها كعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و 2017.

كما تم ذكر لويس أليوت ، شريكها السابق ونائب رئيس الحزب السابق ، والذي يشغل الآن منصب عمدة مدينة بربينيان أيضًا في التقرير باعتبار أنه أساء استخدام المال العام. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.

في إحدى الحوادث التي أبلغ عنها ميديابارت ، قيل إن مارين لوبان قدمت مطالبة في عام 2010 بقيمة 5000 يورو لغرف فندقية لـ 13 من أعضاء الحزب اليميني المتطرف للمشاركة في مؤتمر بعنوان المناطق الأوروبية والأزمة المالية. ومع ذلك ، يُزعم أن أحد المشاركين كتب إلى البرلمان الأوروبي وادعى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة رئاسة الحزب.

وقال المشارك الذي لم يذكر اسمه للمحققين إن لوبان قد علقت علمًا أوروبيًا في الطريق لالتقاط الصور ، ثم أمرت زملائها بـ "التخلص من هذا القرف".

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن الملف "قيد الفحص".