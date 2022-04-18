اليوم السابع
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هبوب رياح محملة بالأتربة واستمرار حركة الملاحة البحرية فى كفر الشيخ.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:51 ص
هبوب رياح محملة بالأتربة واستمرار حركة الملاحة البحرية فى كفر الشيخ.. لايف هبوب رياح محملة بالاتربة واستمرار حركة الملاحة البحرية في كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع حالة الطقس، اليوم الاثنين، 17 من شهر رمضان المبارك، والتي اتسمت بهبوب رياح مابين متوسطة لشديدة، محملة بالأتربة وسماء ملبدة بالغيوم وغياب للشمس.

واستمرت حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط وببحيرة البرلس وبالقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط بمطوبس، بعد تزويدها بالثلوج والوقود، واستمرت غرفة العمليات الرئيسية والفرعية في الانعقاد.

وأصدرت هيئة الارصاد المصرية بيانا وضحت فيه تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 33 درجة أن ظل شديد الحرارة علي جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة الي 43 درجة وفرص ضعيفة لامطار خفيفة علي السواحل الشمالية.

هبوب رياح محملة بالاتربة واستمرار حركة الملاحة البحرية في كفر الشيخ
هبوب رياح محملة بالاتربة واستمرار حركة الملاحة البحرية في كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

حالة الطقس

هيئة الارصاد

بحيرة البرلس

حركة الملاحة

ميناء الصيد

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